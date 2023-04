Mémoire du Major – Il ne reste que deux Major Davel dans le canton Des enseignes portaient le nom du héros vaudois de Château-d’Œx à Echandens en passant par Lausanne. Morrens et Cully sont les seuls à ne pas avoir perdu la tête. Cécile Collet

Au Major Davel se trouvait dans la Maison Félix, aujourd’hui disparue. Dès 1907, le restaurant de tempérance déménage dans la maison Spengler, à l’angle de la Louve et du Grand-Saint-Jean (bâtiment blanc, derrière). Musée historique de Lausanne

Les Écusson Vaudois et Croix Blanche ou Fédérale foisonnent dans le canton*, rappelant un certain attachement patriotique. En revanche, s’il est un de nos symboles qui brille par son absence sur les enseignes, c’est bien le Major Davel. Aujourd’hui, seuls deux établissements, à Morrens et Cully, portent encore ce nom (lire encadré).