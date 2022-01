Cesla Amarelle face à Omicron – «Il n’est pas exclu que l’on doive fermer des classes» La rentrée scolaire aura bien lieu ce lundi avec des mesures renforcées. Les enfants devront porter un masque dès la 5e année. Natacha Rossel

Le Conseil d’État a renoncé à reporter la rentrée de lundi. KEYSTONE

Pas de vacances prolongées pour les jeunes Vaudoises et Vaudois. La rentrée scolaire aura bien lieu lundi 10 janvier, avec des mesures renforcées. Le masque sera obligatoire dès la 5e année - soit à partir de 8 ans environ – à l’intérieur des bâtiments et dans les transports scolaires. Les camps et voyages seront remplacés par des journées d’activités et les cours de natation sont suspendus. La situation sera réévaluée le 4 février.