Neige et pandémie - Il n’est pas prévu d’imposer le pass pour skier cet hiver

Neige et pandémie

Les amateurs de ski devront porter des masques dans les cabines et les pièces fermées et garder la distance à l’intérieur des bâtiments. Mais il ne devrait pas y avoir de pass.

L’Association des remontées mécaniques ne prévoit pas d’exiger un pass sanitaire pour permettre aux skieurs d’accéder aux pistes. Elle souhaite débuter la saison d’hiver avec les mêmes règles que celles des transports publics, indique-t-elle mardi dans un communiqué.

Les amateurs de ski devront porter des masques dans les cabines et les pièces fermées et garder la distance à l’intérieur des bâtiments, précise l’association. Cette décision fait suite à des discussions «constructives» sur les mesures de protection avec la Confédération et les cantons. Elle pourrait changer en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.