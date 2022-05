Construction contestée à Lutry – «Il nous faut 677’000 francs pour sauver notre hameau» Des habitants de Corsy s’étranglent d’un projet immobilier au cœur du village. Pour l’empêcher, ils veulent racheter le terrain et créer un parc en l’honneur du peintre Walter Mafli. Romaric Haddou

La maison mitoyenne doit prendre place sur cet espace vert au milieu duquel trône un imposant tilleul. JEAN-PAUL GUINNARD/24 HEURES

La somme est conséquente. L’association Les Amis de Corsy cherche à récolter 677’000 francs pour empêcher un projet immobilier dans ce hameau des hauts de Lutry. La construction d’une maison mitoyenne de deux logements est à l’enquête publique depuis le 21 mai et elle fait déjà beaucoup de bruit. Les Amis de Corsy mènent la fronde: «Tout le village est constitué de bâtisses vigneronnes chargées d’histoire. Il faut des procédures interminables pour changer la couleur d’un volet et, tout à coup, on voit arriver un bunker en plein milieu.»