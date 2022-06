Identités de genre – «Il n’y a pas que les femmes qui ont leurs règles» À Renens, une manifestation aborde le thème sensible des menstruations, aussi vécues par les hommes transgenres et les personnes non binaires. Chloé Din

Manon Bincteux, responsable de la boutique Rañute, et Mael Chatellard, président de l’association pour les non-binaires de Suisse romande Ekivock. VANESSA CARDOSO

C’est une manifestation inédite, sur un thème sensible parmi les thèmes sensibles. À Renens, la boutique Rañute est entièrement dédiée aux menstruations, phénomène associé aux femmes s’il en est, avec la litanie de tabous qui l’entoure. De ce jeudi 16 au samedi 18 juin, l’enseigne accueillera trois journées consacrées aux règles, mais du point de vue des hommes transgenres – nés femmes – et des personnes non binaires.