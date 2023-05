La sélection livres du week-end – Il n’y a pas que les romans qui comptent Une fois n’est pas coutume, nos propositions parlent de sculpture, de philo, de télé et de musique classique. Florence Millioud Matthieu Chenal Francois Barras Boris Senff

L’existence déterminée et déterminante pour l’art de Germaine Richier inaugure une nouvelle collection de romans graphiques. AFP

Arts visuels: Germaine Richier, la femme sculpture

1 / 3 Dans «Germaine Richier, la femme sculpture», on entre au coeur du processus de création. BAYARD GRAPHIC

«Les batiks que nous faisons ensemble ne te suffisent pas?» Terrible phrase – même d’une mère – à sa fille qui vient d’annoncer sa volonté d’être non pas artiste mais sculptrice! Enfin exposée au Centre Pompidou (jusqu’au 12 juin et avant de partir à Montpellier), Germaine Richier (1902-1959) a avancé dans sa vie de femme et de révolutionnaire de son art avec la détermination d’une convaincue.