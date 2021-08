Recherche fondamentale – Il n’y a plus de recensement systématique des tiques Des experts mettent en garde contre le risque de délaisser la recherche alors que les maladies provoquées par ces acariens sont en hausse. Caroline Zuercher

La tique de nos forêts, ou «Ixodes ricinus». À gauche, les larves. À droite en bas, les nymphes. En rouge et noir au milieu, une femelle. Et en noir en haut à droite, un mâle. Institut de Biologie UniNe

C’est tout un symbole. Pendant plus de vingt ans, Olivier Rais, technicien de laboratoire à l’Université de Neuchâtel, a mené des relevés systématiques des tiques en plusieurs endroits de son canton, toujours les mêmes. Mais ces recensements ont été arrêtés en mai.

«Ces relevés ont beaucoup aidé dans les recherches sur le réchauffement climatique.» Olivier Rais, technicien de laboratoire à l’Université de Neuchâtel, qui a effectué pendant plus de vingt ans des relevés des tiques sur le terrain

De par son ampleur, cet exercice était unique en Suisse. «Il a permis d’avoir une idée de l’évolution de la population. Et cela a beaucoup aidé dans les recherches sur le réchauffement climatique», précise Olivier Rais. En utilisant ces données, la biologiste Cindy Bregnard a, par exemple, découvert que si les hêtres produisent de nombreuses graines, il y aura beaucoup plus de tiques deux ans plus tard.