Comment vous sentez-vous au lendemain du verdict?

Je me sens soulagé, mais au-delà de l’épuisement, exsangue. Ces trois mois et demi ont été bouleversants. C’était plus qu’un procès, en tout cas pour moi qui ai vécu cette aventure de «Charlie Hebdo» pendant trente ans, qui connaissais toutes les victimes, qui ai défendu le journal au procès des caricatures.