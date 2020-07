Football – Il n’y aura pas de Ballon d’or en 2020 France Football n’attribuera pas le prestigieux trophée en cette année de crise sanitaire.

Lionel Messi avait remporté le Ballon d’or pour la sixième fois en 2019. AFP

Il n’y aura pas de Ballon d’or en 2020. «Faute de conditions équitables suffisantes», France Football a en effet décidé de ne pas attribuer la distinction en cette année de crise sanitaire, qui a fortement bouleversé la saison. C’est la première fois que le prestigieux trophée n’est pas décerné depuis 1956 et le début de son histoire.

Lauréats en 2019, Lionel Messi et Megan Rapinoe devront donc attendre un an de plus pour connaître leur successeur. Le média français a justifié sa décision sur son site internet, expliquant qu’«une année aussi singulière ne peut - ni ne doit - être traitée comme une année ordinaire. Dans le doute, mieux vaut s’abstenir que s’entêter.»

France Football a poursuivi en arguant que «l’équité qui prévaut ne pourrait être préservée, notamment au niveau statistique et également de la préparation puisque tous les aspirants à la récompense ne pourraient pas être logés à la même enseigne, certains ayant vu leur saison amputée radicalement, d’autres non».

«Protéger la crédibilité et la légitimité d’une telle récompense, c’est aussi veiller à son irréprochabilité dans le temps», peut-on encore lire sur le site internet de l’hebdomadaire. «Seulement deux mois (ndlr: janvier et février), sur les onze généralement requis pour se faire une opinion et départager les meilleur(e)s, c’est beaucoup trop peu pour jauger et juger, étant donné que les autres matches se sont déroulés – ou se dérouleront – ensuite dans d’autres conditions et formats (huis clos, cinq remplacements, Final 8 européen sur un seul match) trop éloignés du panorama habituel.»

( Sport-Center )