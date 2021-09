Afghanistan des talibans - «Il n’y aura pas de femmes ministres, mais elles pourront travailler»

Le porte-parole des talibans – «Il n’y aura pas de femmes ministres, mais elles pourront travailler» La place des femmes, la reconstruction de l’Afghanistan, les relations avec la communauté internationale: Zabiullah Mujahid s’exprime sur les dossiers brûlants du nouveau régime. Mattia Sorbi, La Repubblica

Deux jours après la prise de Kaboul par les talibans, le porte-parole Zabihullah Mujahid donne sa première conférence de presse. En l’absence des leaders talibans, il devient le visage du mouvement. Kaboul, 17 août 2021. KEYSTONE

Nous rencontrons le porte-parole des talibans, Zabiullah Mujahid, au deuxième étage du Ministère de l’information et de la culture de Kaboul, après avoir passé un contrôle de sécurité au bout d’un corridor bordé de béton et de barbelés. Dans un bureau élégamment meublé nous attend celui qui incarne le mouvement, depuis la prise de Kaboul par les talibans le 15 août dernier. Alors que les principaux dirigeants restent discrets, le porte-parole enchaîne les conférences de presse et les interviews, soucieux de donner une image d’ouverture du mouvement.