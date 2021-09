Extension du certificat Covid – «Il n’y aura pas de pression supplémentaire sur les restaurateurs» Le Canton se veut rassurant sur les futurs contrôles et GastroVaud confirme que le personnel ne sera pas obligé d’avoir un pass pour travailler. Claude Beda , Romaric Haddou

«C’est l’analyse du risque qui sera déterminante pour fixer l’intensité des contrôles et les lieux où ils seront effectués. Nous irons plus souvent en soirée dans un établissement avec sono destiné à une clientèle jeune, plutôt que dans un salon de thé le matin», explique le conseiller d’État Philippe Leuba. Selon ce dernier, l’extension du pass sanitaire dans les lieux fermés décidée par le Conseil fédéral mercredi, notamment dans les cafés et restaurants, ne modifiera pas le dispositif policier mis en place jusqu’ici dans le Canton dans le cadre de l’épidémie Covid: «C’est toujours l’État-major de conduite dirigé par Denis Froidevaux qui chapeautera les polices cantonale, communales et la police du commerce et qui affectera les effectifs selon les besoins et nos observations.»