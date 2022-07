Guerre en Ukraine – Il part près du front pour ramener en Suisse son ex-belle-mère ukrainienne L’Yverdonnois Samuel Hufschmid s’est rendu à Mykolaïv pour mettre en sécurité la grand-mère de sa fille. L’élu UDC Ruben Ramchurn l’a accompagné. Fabien Lapierre

Maria, la grand-maman ukrainienne, affiche un sourire plein de soulagement dans les bras de son ex-beau-fils Samuel Hufschmid, quelques instants après leurs retrouvailles à Mykolaïv et sous l’objectif du compagnon de route Ruben Ramchurn. Ruben Ramchurn – DR

Il a retrouvé Maria saine et sauve, au terme d’un périple express de deux jours et 2700 kilomètres jusqu’à la zone de front entre les armées russe et ukrainienne. «On s’est serrés bien fort dans les bras. C’était très émouvant, décrit Samuel Hufschmid. Ça la touche que je sois allé la chercher. Je suis un peu comme son fils de substitution.» Le départ est précipité, la voiture chargée de valises, avec une amie de son ex-belle-mère qui fera le voyage retour. Maria a tout perdu, mais elle parvient à rire.