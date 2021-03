Domaine agricole payernois – Il passe d’employé à patron d’un domaine de 25 hectares Le souhait municipal de démanteler le domaine de la Grange-de-la-Ville n’ayant pas été soutenu, Payerne a choisi Guillaume Perrin pour le travailler. Sébastien Galliker

Agriculteur payernois sans domaine familial, Guillaume Perrin (29 ans) a été retenu par la Municipalité de Payerne comme locataire du domaine de la Grange-de-la-Ville. JEAN-PAUL GUINNARD

Alors que les semis ou plantations sont déjà lancés dans les campagnes, Guillaume Perrin a choisi de travailler des pois, du blé et du maïs tout en conservant une prairie de son plan de cultures. À 29 ans, cet agriculteur payernois de formation est passé du statut d’ouvrier dans une exploitation de la place à patron du domaine de la Grange-de-la-Ville, doté de 25,6 hectares et situé sur la commune voisine de Corcelles-près-Payerne, en quelques jours. Ne possédant pas de domaine familial, son projet a été retenu par la Municipalité de Payerne. Un premier bail de neuf ans est signé, lequel peut être reconductible tacitement.

«Mon patron et d’autres agriculteurs m’ont donné un sérieux coup de main pour me mettre des semences ou diverses machines à disposition.» Guillaume Perrin, agriculteur payernois

«À terme, j’ai envie d’avoir du bétail et de travailler en bio. Au Canada, j’ai travaillé en bio par le passé, mais les normes sont différentes qu’en Suisse. Mais après avoir pris divers conseils, il semble que la surface du domaine soit idéale pour le suivi de cultures biologiques, qui garantissent la meilleure plus-value financière», lâche le futur gérant des lieux, qui rigole des messages qu’il a reçus de collègues lui proposant des rabais. Tout en souriant, Guillaume Perrin salue aussi la solidarité du milieu.

Blé semé

«Pour certaines cultures, on est déjà tard dans la saison et je n’ai pas de matériel en propriété. Mais mon patron et d’autres agriculteurs m’ont donné un sérieux coup de main pour me mettre des semences ou diverses machines à disposition», reprend l’agriculteur. Il a ainsi pu semer son blé de printemps avant les pluies des 13 et 14 mars.

Situé sur la commune de Corcelles-près-Payerne, le domaine abrite un rural, une maison d’habitation et un hangar, ainsi que divers locaux. JEAN-PAUL GUINNARD

Si la décision a été si tardive, c’est suite à une décision du Conseil communal de Payerne. La Municipalité souhaitait vendre la parcelle de 9,7 hectares abritant les bâtiments et mettre en location les quelque 16 hectares restants à des agriculteurs payernois. Le législatif avait largement refusé cette proposition, soutenant au passage la motion du PLR Roland Bucher, laquelle défendait le maintien de ce domaine d’un seul tenant.

Bulletin secret

Début 2021, Payerne a donc organisé un appel d’offres à tous les agriculteurs payernois et à ceux ayant manifesté un intérêt pour la location de la Grange-de-la-Ville. Les six candidats intéressés ont été auditionnés fin février. Parmi les deux meilleurs dossiers, la Municipalité a choisi Guillaume Perrin à bulletin secret. «Un type de vote assez rare, réservé uniquement aux dossiers sensibles», détaille le municipal André Jomini.

«Ce sera aux nouvelles autorités de se prononcer sur la remise du domaine à jour, mais le but est de le faire rapidement.» André Jomini, municipal

Après quelques travaux d’entretien, le jeune Payernois s’installera ces prochains mois dans la maison d’habitation. À plus long terme, Payerne devra passer à la caisse pour une remise à niveau des infrastructures, comme l’avait mentionné André Jomini au Conseil communal. Une évaluation est conduite pour savoir ce qui est encore aux normes. Il faudra ensuite investir pour remettre le domaine à jour. «Ce sera aux nouvelles autorités de se prononcer sur cette question, mais le but est de le faire rapidement», conclut le municipal, en lice pour une réélection.