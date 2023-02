Iñaki Dünner , d'origine suisse et péruvienne ayant grandi à Genève, est actuellement en Master à l'Académie du journalisme et des médias (AJM), à l'Université de Neuchâtel. Pigiste web chez Tamedia depuis novembre 2022, il est également titulaire d'un Bachelor en histoire ainsi qu'en histoire et esthétique du cinéma, délivré par l'Université de Lausanne.