Canton du Valais – Il perd sa voiture et son permis à Riddes Un jeune conducteur a été flashé à près de deux fois la vitesse autorisée sur l’A9 en direction de Martigny. Il encourt une forte amende et un retrait de permis de conduire pour au moins deux ans.

La Police cantonale a intercepté le jeune chauffard alors qu’il roulait à 239 km/h sur l’autoroute A9. KEYSTONE

Un automobiliste a été flashé à une vitesse de 239 km/h sur un tronçon limité à 120 km/h sur l’autoroute A9, à la hauteur de Riddes. Le chauffard, un Portugais de 20 ans domicilié dans le Valais central, a été entendu en présence d’un avocat, explique la police cantonale valaisanne.

Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ et son véhicule séquestré. Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public et le jeune conducteur sera également dénoncé au Service de la circulation et de la navigation.

Outre une forte amende et un retrait de permis de conduire pour au moins deux ans, il s’expose également à une peine privative de liberté d’un an au minimum.

