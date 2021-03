Les alertes à la bombe se sont multipliées dans les établissements scolaires du canton ces derniers mois. Les réseaux sociaux y jouent-ils un rôle?

On ne peut évidemment pas écarter les médias sociaux de l’équation, car ils participent fortement à la médiatisation des événements, notamment dans le registre de l’urgence, des interpellations. Cette circulation d’information rapide et lacunaire peut séduire, car elle capte l’attention. D’une expérience singulière - ici une alerte à la bombe à un endroit - on fait une expérience et une histoire collectives où d’autres peuvent se reconnaître.