Météo maussade – Il pleut depuis des semaines et ça va continuer Janvier a été marqué par un ensoleillement des plus faibles. La grisaille va persister cette semaine et il fera plus froid, prévient MétéoSuisse. Julien Culet

La fermeture des cinémas, des bars et des restaurants laisse le moral des Suisses à la merci d’une grisaille exceptionnelle pour la saison. Yvain Genevay / Tamedia

Le moral des Suisses est au plus bas, tout est fermé pour tenter d’éviter une troisième vague de coronavirus et ce n’est pas la météo qui va venir nous sauver de cette période décidément bien pourrie. Il semblerait en effet que le soleil a fui la crise qui agite nos latitudes depuis plusieurs semaines, laissant la Suisse romande dans la grisaille et la pluie.

Les spécialistes le confirment: il a rarement fait aussi mauvais temps en cette période de l’année. Et les chiffres sont limpides. «À Genève, en janvier, il n’y a eu que 48 heures 30 d’ensoleillement. La tendance est similaire dans toute la Romandie, rapporte Sean Gill, prévisionniste à MétéoSuisse. Ce dernier mois est dans le top 12 des janviers les moins ensoleillés depuis 1980.»