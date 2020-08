Rixe mortelle de Clarens – Il prend 14 ans pour le meurtre de son dealer Les empreintes de ce Belge de 27 ans sur l’arme du crime n’ont pas laissé de doute à la présidente du Tribunal qui n’a pas cru à la thèse de l’acte involontaire. Karim Di Matteo DÉVELOPPEMENT SUIT

Le Belge de 27 ans auteur du coup de couteau fatal à son dealer aura nié jusqu’au bout tout acte ayant la volonté de tuer. Le président du Tribunal de l’Est vaudois l’a pas cru et lui a infligé une peine de 14 ans. Gilles-Emmanuel Fiaux

La rixe a-t-elle démarré pour une question de qualité de la drogue vendue? Ou pour une transaction effectuée à l’aide des faux billets retrouvés sur place? On ne le saura probablement jamais et le motif importe peu au final. Le Belge de 27 ans résidant à Monthey (VS) venu ce 24 janvier 2019 pour sa dose a été reconnu responsable de la mort du Nigérian du même âge qui lui servait de dealer dans son appartement de Clarens. Il écope d’une peine de 14 ans de prison, assortie d’une expulsion de territoire de 12 ans, notamment pour meurtre et omission de porter secours.