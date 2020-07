Gantrisch (BE) – Une femme retrouvée sans vie grâce à des jumelles Mardi, une personne décédée a été retrouvée sur les flancs du Gantrisch, dans le canton de Berne.

Une personne sans vie a été retrouvée sur le flanc ouest du Gantrisch, dans le canton de Berne. Archives/Keystone

Mardi, peu après 21 heures, la police cantonale bernoise a été informée qu’en observant la faune sauvage, avec des jumelles dans une zone escarpée du flanc ouest du Gantrisch, une personne avait été localisée gisant inerte au sol. Lors d’un vol de recherche, organisé par une équipe de la Rega, une femme sans vie a été localisée en contrebas du sommet du Gantrisch, sur le sol de la commune Rüschegg.

La police cantonale bernoise a ouvert une enquête sous la conduite du Ministère public régional Berne-Mittelland, selon un communiqué de presse de jeudi. Selon les premières clarifications menées dans le cadre de l’enquête, un accident aurait entraîné le décès de la femme de 44 ans domiciliée dans le canton de Berne.

Des témoins sont recherchés pour clarifier le contexte et les circonstances de l’incident. Toutes les personnes ayant fait des observations dans la zone située entre «Waserscheide» et le sommet du Gantrisch, mardi, entre 14 et 21 heures, sont priées de s’annoncer au +41 31 638 81 11.

( comm/NXP )