Tribunal de Vevey – Il prend six mois ferme pour avoir harcelé ses voisins Un Chablaisien récidiviste a été jugé coupable de menaces et de contrainte. Durant deux ans, il a harcelé un couple et leurs deux filles mineures à leur domicile à Bex. Claude Beda

L’affaire a été jugée par le Tribunal de l’Est vaudois à Vevey. Chantal Dervey

«Nous sommes satisfaits de ce jugement», réagit Jessica Jaccoud, avocate des plaignants. Le Tribunal de l’Est vaudois à Vevey a condamné le Chablaisien qui a harcelé ses voisins à leur domicile bellerin à six mois de prison ferme pour menaces, contrainte et violation des règles de la circulation routière. Les juges l’ont libéré des accusations de dommages à la propriété, de calomnie, de diffamation, d’injure et de violation du

domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue.