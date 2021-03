Nouveau préfet à Morges – Il quitte la tour de contrôle de Payerne pour piloter le district Alors qu’on attendait un «politicien» en exercice, le Conseil d’État a désigné Boris Cuanoud pour reprendre la préfecture de Morges dès le mois d’août. Le citoyen d’Étoy semble en effet posséder le profil idéal. Cédric Jotterand

Président de la section PLR Aubonne-Boiron, directeur de la tour de contrôle de l’aérodrome militaire de Payerne, Boris Cuanoud sera le nouveau préfet du district de Morges dès le 1 er août 2021. Jotterand

Si la Municipalité de Morges est un fief socialiste, la préfecture de Morges reste plus que jamais un bastion du PLR. Après Georges Zünd et Andrea Arn, c’est en effet un cadre du parti qui a été désigné jeudi par le Conseil d’État pour s’asseoir dans le fauteuil de la place Saint-Louis, en la personne de Boris Cuanoud, président de la section Morges-Boiron et récemment présent sur des listes pour le Conseil national et la députation vaudoise.

Il faut bien admettre que le nom du patron de la tour de contrôle de l’aérodrome militaire de Payerne avait échappé aux radars des bruits de couloirs. Ce sont plutôt ceux de la future présidente du Grand Conseil Laurence Cretegny – qui peut donc préparer sa fête – et du directeur de l’Association régionale Oscar Cherbuin qui revenaient en boucle dans les discussions.