Une institution lausannoise – Il réparait les deux-roues refusés dans les autres garages Bernard Rosset, alias M. Bôôf, ferme son garage et liquide un gigantesque stock de pièces amassé en quatre décennies. Sylvain Muller

À 72 ans, M. Bôôf (Bernard Rosset) va prendre une retraite bien méritée. Odile Meylan

Le garage est fermé depuis le 31 décembre dernier et pourtant, ce matin, une dame a laissé devant la vitrine son scooter avec un pneu crevé. Bernard Rosset, plus connu sous le nom de M. Bôôf, va le réparer. «À part les trucs illégaux, je n’ai jamais refusé un travail. Ce n’est pas maintenant que je vais commencer», sourit celui qui, à 72 ans, a pourtant largement mérité de prendre sa retraite.

Pour le grand public, M. Bôôf – un surnom hérité de sa très grande nonchalance d’adolescent –, c’est d’abord un coureur à pied atypique. Il a en effet été plusieurs fois le sujet d’articles ou de reportages télévisés, puisqu’il a couru 40 marathons dans sa vie… sans s’entraîner. Mais, dès la ligne d’arrivée franchie, il retrouvait les quelques mètres carrés remplis jusqu’au plafond de son petit atelier du quartier de Chailly, à Lausanne.

Six dépôts à vider

Avec la fermeture d’Electrauto-Moto, c’est un des derniers garages deux-roues «à l’ancienne» de la capitale vaudoise qui disparaît. Un de ces lieux où l’on ne trouvait pas de machines neuves, mais où depuis plus de quarante ans on pouvait faire réparer n’importe quelle deux-roues: du boguet à la grosse cylindrée, en passant par les scooters. «J’ai repris le garage le 1er avril 1977, se souvient cet électricien sur voiture de formation. Dès le début, je faisais tout ce que les autres garages ne voulaient pas faire. Même les voitures pendant vingt ans! Mais je me suis assez vite rendu compte que c’est avec la moto que j’arriverais à gagner ma vie. Je dis bien «gagner ma vie», pas «gagner de l’argent», hein?»

Comme il n’était lié à aucune marque, M. Bôôf s’est aussi mis à conserver pièces et véhicules usagés pour se constituer un stock. Une habitude qui l’a conduit à remplir… six dépôts. «Je dois notamment avoir une centaine de boguets et le double de motos.» Un «trésor» dont il a décidé de se débarrasser d’ici à la fin de l’année en organisant une grande liquidation (visites sur rendez-vous au 079 310 80 52).

Pour le reste, la retraite ne devrait pas trop changer son quotidien. Il vient d’ailleurs de s’acheter une nouvelle machine – une 1300 cm3 – qu’il utilisera pour arpenter les manifestations de deux-roues dès qu’elles reprendront. «Non, il n’y a rien de spécial que je me réjouisse de réaliser. Peut-être parce que depuis toujours ma devise est: chaque jour est un grand jour!»