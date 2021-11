Grève de la faim pour le climat – «Il reste si peu de temps pour dévier le futur» Assis devant le Palais fédéral, Guillermo Fernandez a perdu 14 kilos depuis le début de son action pour le climat. Mourir pour sauver ses enfants? Il explique sa démarche. Ariane Dayer

Au fil des jours, Guillermo Fernández a ajouté des couches à ses vêtements pour tenir le froid. Yvain Genevay / Tamedia

Un petit point rouge sur une chaise rouge. Repéré depuis le fond de la place Fédérale, le bonhomme est plus anachronique qu’impressionnant. À l’approche, on l’avoue, on est un peu goguenard. Le type qui choisit de mourir pour sauver ses enfants? Franchement, on a vu raisonnement plus recevable. Alors on le lui dit, d’emblée, et il ne se démonte pas. Au contraire, il allume le moteur. Le Guillermo, il est blindé, on peut lui balancer du lourd, il ne se cabre pas, il argumente. Volubile, comme s’il avait fait du storytelling depuis le berceau: «Ouais, à cette question-là, je réponds toujours ça…»