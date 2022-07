Cyclisme et littérature – Il réussit à raconter le Tour, même aux allergiques du vélo Michaël Perruchoud poursuit son récit des plus grandes courses avec un quatrième volume autour du duel des Italiens Coppi et Bartali. Épique! Caroline Rieder

Fausto Coppi lors du Tour de France 1949, qu’il remporte. AFP

Que l’on aime les compétitions cyclistes ou non, impossible d’ignorer la venue du Tour de France dans le canton samedi et dimanche. Pour approcher l’événement autrement, pourquoi ne pas se pencher sur «Les plus grands Tours de France» (Éd. BSN Press) de Michaël Perruchoud. L’auteur et éditeur genevois chez Cousu Mouche y raconte avec relief la sueur, les exploits mais aussi les héros malheureux, les destins brisés, les rivalités, sans oublier le contexte social des Grandes Boucles les plus marquantes, en commençant par celle de 1910.