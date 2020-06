Portrait de Philippe Duvanel – Il rêvait d’être au four, il est devenu un moulin à idées Depuis un quart de siècle, Philippe Duvanel anime depuis les coulisses la vie culturelle romande. Pinocchio, qu’il va exposer à Saint-Maurice, ne dira pas le contraire François Barras

Philippe Duvanel sait exactement ce qu’il aurait voulu faire mais ne regrette rien de ce qu’il est devenu. C’est rare. De prime abord, l’homme au regard rieur mais incisif, au sourire que l’on devine pouvoir virer de politesse si les circonstances l’exigent, à la mise «casual chic» renforçant une décontraction naturelle qui fait barrage à son âge (51 ans), paraît né pour le contact. Aller vers les gens, les rassembler, les réunir. Passeur: le mot résume la vie professionnelle du Lausannois, qu’il la menât de bulle en bulle comme patron de BDFIL, d’ordinateur en téléphone (et même en fax) dans les bureaux de la communication du Paléo ou qu’il la réalise désormais aux commandes du Château de Saint-Maurice et du festival Delémont’BD. Il faut un certain effort d’imagination pour se figurer en cuisine cet homme si à l’aise en salle. À la confection d’entremets celui qui préfère user d’entregent. Aux fours, lui qui assure au moulin quand il s’agit de ventiler les propositions qui font mouche et rameuter le public aux portes de ses événements. C’est ainsi: Philippe Duvanel aurait voulu être cuisinier. «C’était mon métier de rêve, je me suis battu pour ça. J’ai essayé durant deux années, dans un restaurant de Cugy. J’avais 16ans, je me suis coupé du monde, de ma famille, de mes amis… puis j’ai abandonné. C’est un boulot magnifique mais très violent, où tu n’as pas droit à l’erreur, avec des horaires de dingues. J’en suis sorti brisé mais j’avais tout de même réussi à imposer mon choix à mes parents, qui me voyaient employé de commerce. Je suis content de l’avoir fait.»