Tribunal de la Broye et du Nord vaudois – Il risque cinq ans pour avoir mis le feu à sa chambre d’hôtel Un Italien de 53 ans est jugé pour avoir failli provoquer une tragédie à Payerne avant de quitter les lieux, en février 2020. Sébastien Galliker

Situé dans la Grand-Rue de Payerne, l’Hôtel de la Croix-Blanche est resté bâché depuis le sinistre du 9 février 2020. JEAN-PAUL GUINNARD

Quelle source de chaleur dans la chambre No 11 de l’Hôtel de la Croix-Blanche de Payerne aurait pu provoquer l’incendie du bâtiment, le 9 février 2020 au petit matin? Il ne fait aucun doute, aux yeux de Christian Maire, premier procureur du Ministère public du Nord vaudois, se basant sur le rapport technique d’analyse, que le sinistre a été provoqué par Raimondo*. Ce quinquagénaire italien, né en Suisse, à l’AI depuis 1998 et ayant déjà purgé plus de 15 ans de détention pour diverses condamnations, y occupait ladite chambre depuis près de six mois.