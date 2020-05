Vaud – Il roule à contresens sur l’autoroute A1 Lundi vers 23h30, une voiture circulant à contresens entre Estavayer-le-Lac et Yverdon-les-Bains a été interceptée. Aucun blessé n’est à déplorer. COMM/NXP

Le tunnel de Pomy sur l’autoroute A1. Capture d’écran Google maps

La police cantonale vaudoise a reçu lundi vers 23h30 de nombreux appels signalant qu’un automobiliste roulait à contresens sur l’autoroute A1 entre Estavayer-le-Lac et Yverdon-les-Bains.

Peu après le tunnel de Pomy et pour une raison indéterminée, le conducteur a effectué un demi-tour pour revenir en direction d’Yverdon à contresens. Quelques minutes plus tard, des patrouilles de la gendarmerie ont pu intercepter le véhicule. Ce dernier traversait le tunnel de Pomy et avait croisé plusieurs voitures qui circulaient normalement sur l’autoroute. Aucun accident ne s’est produit.

Permis de conduire saisi

Le conducteur de 32 ans, dont l’état physique a été contrôlé en ordre, était accompagné de sa femme et de ses trois enfants. Il a été dénoncé au ministère public et son permis de conduire a été saisi immédiatement.

Cet événement a nécessité l’intervention de 3 patrouilles de la gendarmerie vaudoise.