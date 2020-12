Portrait de Sven Papaux – Il s’affranchit de la compétition grâce au pouvoir des mots Après une carrière tumultueuse de skieur alpin, le jeune critique de cinéma a trouvé la force de rebondir. Et prépare la sortie de son premier roman. Adrien Kuenzy

Sven Papaux, ancien skieur, journaliste et écrivain, chez lui à Lausanne. Odile Meylan

Rien ne déconcentre Sven Papaux quand il évoque sa vie et ses désirs. Tout près pourtant, au milieu du parc lausannois de Mon Repos, les perroquets craquent, jasent, sifflent et parlent jusqu’à en perdre haleine. Le jeune critique de cinéma et journaliste – et auteur d’un premier roman à paraître l’été prochain – n’avait encore jamais fait leur connaissance, malgré son récent déménagement à deux pas d’ici. Assis face à une fine chute d’eau, l’homme au regard lunaire, bercé par le froid et quelques rayons lumineux, évoque sans détour un parcours vécu à cent à l’heure, jusqu’à l’enfer, puis cette renaissance dont il jouit aujourd’hui, libéré, solide. L’homme de 29 ans croit au destin, mais surtout au travail.