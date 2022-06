Plateforme 10, c’est parti! – «Il s’agit surtout de commencer à faire vivre un quartier» Après des années de chantiers, le pôle muséal est inauguré. L’événement va rythmer tout l’été. Le directeur général du site, Patrick Gyger, donne le coup d’envoi. Programme. Boris Senff

Un grand week-end gratuit de portes ouvertes attend le public sur le site de Plateforme 10, les 18 et 19 juin 2022. Odile Meylan

En poste depuis bientôt un an et demi, le directeur général de Plateforme 10, Patrick Gyger, peut enfin ouvrir le site complet du nouveau quartier des arts lausannois, maintenant que Photo Élysée et mudac ont rejoint le Musée des beaux-arts au bord des rails. Alors que les ouvriers parsèment encore les lieux, interview d’un responsable qui a dû cravacher avec ses équipes pour honorer la date d’inauguration publique du 18 juin.