Une première pour SolarStratos – Il saute en parachute sans utiliser d’énergie fossile Il était 8h08 ce mardi quand l’explorateur Raphaël Domjan a sauté de son avion SolarStratos, sur la base aérienne de Payerne. Sébastien Galliker

SolarStratos

«Cela peut paraître futile, mais c’est important. Cela permet notamment de montrer aux jeunes qu’une activité aussi futile que peut l’être le parachutisme, tout comme la culture ou n’importe quel sport, il sera possible de la pratiquer sans émissions de CO 2 . Et donc sans impact sur l’environnement.» Il est 8h22 en ce mardi matin et l’avion solaire SolarStratos de Raphaël Domjan vient d’atterrir sur la base aérienne de Payerne, avec le pilote Miguel Iturmendi aux commandes. Arrivé quelques minutes plus tôt sur le tarmac civil en parachute, l’aventurier neuchâtelois signe du même coup une double première mondiale.

L’explorateur neuchâtelois et Miguel Iturmendi, pilote d’essai de SolarStratos, ont célébré cette double première au champagne, sur le tarmac civil de l’aérodrome de Payerne. SÉBASTIEN GALLIKER

Raphaël Domjan a en effet effectué le premier saut de l’histoire depuis un avion électrique et aussi accompli la première chute libre solaire, sans aucune émission de CO 2 . Devant un parterre d’invités, dont Alphons Hubman, président de la Fédération Aéronautique Internationale, ou Bertrand Piccard, auteur du premier tour du monde en avion solaire, il était 8h08 quand il a posé le pied sur l’aile de son aéronef solaire, puis plongé dans le vide. L’appareil volait alors à environ 90 km/h et avait atteint une altitude de 1500 mètres.

Ambassadeur de la Suisse

«Mon rôle est de trouver des ambassadeurs qui placent la Suisse sur la carte du monde et Raphaël en est un», relevait Nicolas Bideau, directeur de Présence Suisse, sur place pour cette première. Le responsable de l’image de la Suisse ajoutait Bertrand Piccard dans le lot.

«Si on se rappelle des premiers pas des pionniers, les avions étaient souvent des monoplaces, qui volaient lentement» Bertrand Piccard, initiateur de Solar Impulse

L’année prochaine, l’initiateur de Solar Impulse devrait voir SolarStratos lui rafler le record d’altitude pour un avion solaire. Et ce n’est pas pour lui déplaire: «Ce développement va ouvrir un nouveau cycle pour l’aviation, sans carburant et donc sans pollution. Si on se rappelle des premiers pas des pionniers, les avions étaient souvent des monoplaces, qui volaient lentement.» Tout le profil de SolarStratos, dont Raphaël Domjan souhaite prendre les commandes dès la semaine prochaine.