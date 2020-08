France – Il se rend après avoir tué sa famille Un homme s'est accusé du meurtre de ses parents et ex beaux-parents après s'être rendu dans la nuit à la gendarmerie de Pollestres, dans les Pyrénées-Orientales.

Drame familial dans la région de Perpignan.

Un homme de 50 ans s’est rendu à la police en affirmant avoir commis un quadruple meurtre à Perpignan et au Boulou, près de la frontière espagnole, a précisé la police. Les victimes sont ses parents et ses ex beaux-parents.

ATS