70 jours de détention – Il sort un revolver à air comprimé dans une rue de Lausanne Cet habitant du quartier de Bellevaux dit avoir voulu se défendre, lui et sa compagne, contre un groupe de jeunes. Récidiviste, il est condamné à la prison. Dominique Botti

Selon l’acte d’accusation, l’arme en question est un revolver à air comprimé, de «marque ASG, genre Dan Wesson, un calibre 4,5 mm» qui ressemble fortement à une vraie arme à feu. DR

Le prévenu n’a pas supporté l’altercation entre sa compagne et un groupe de quatre jeunes, dans son quartier de Bellevaux, tard dans une nuit de juin 2022. À 1 h 25, il sort dans la rue avec un revolver à air comprimé: de «marque ASG, genre Dan Wesson, un calibre 4,5 mm», selon l’acte d’accusation. Après avoir tiré en direction du sol pour vérifier que l’arme fonctionne, l’homme (né en 1977) part à la rencontre des ados. Il les braque – sans appuyer sur la détente, prend peur et s’enfuit. À son domicile, la police trouve aussi un pistolet d’entraînement et quatre armes de type softair, dont trois factices.