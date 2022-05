Travail du bois – Il sublime les bois promis à la cheminée Dans son atelier de Montaubion-Chardonney, Jean-Jacques Schenk tourne des objets en bois et fabrique des jouets qu’il vend ensuite sur les marchés. Sylvain Muller

Jean-Jacques Schenk, artisan spécialiste du tournage de bois vert, dans son atelier. 24 HEURES – FLORIAN CELLA

Avec sa moustache blanche et ses lunettes sur le bout du nez, Jean-Jacques Schenk est un des piliers du Marché des artisans créateurs, se tenant chaque vendredi sur la place de la Palud à Lausanne, et qu’il avait d’ailleurs contribué à créer. Il a été également un des piliers du théâtre Boulimie, puisqu’il l’a construit aux côtés de Lova Golovtchiner. C’était «l’homme à tout faire», notamment pour les éclairages et les décors, durant de nombreuses années.

Découvert sur internet