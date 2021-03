Drame de Bex – «Il tenait un couteau, prêt à frapper, j’ai vu son regard déterminé» Le policier accusé de meurtre pour avoir abattu un homme en intervention confirme avoir dégainé au dernier moment, pour se défendre. Flavienne Wahli Di Matteo

C’est dans un locatif du quartier des Barmottes, à l’entrée ouest de Bex, que s’était noué le drame. Ici, la porte de l’appartement d’Hervé Mandundu, au lendemain du drame. Chantal Dervey/24Heures

Des phrases courtes, sans fioritures ni digressions: le récit de l’intervention fatale par l’accusé a été à l’image d’un rapport de police: factuelle. Le désormais sergent de la police du Chablais, à l’allure et à la voix juvénile, a retracé une séquence d’événements très proche de celle retenue par l’acte d’accusation du procureur Eric Mermoud. Il est accusé du meurtre d’un père de famille de 27 ans, d’origine congolaise, une nuit de novembre à Bex en 2016.

«J’ai eu un réflexe de sauver ma vie.» Le policier accusé

L’homme a toutefois laissé poindre son émotion, en évoquant l’instant du tir. La victime, Hervé Mandundu, descendait alors en courant une volée d’escalier en direction du prévenu: «À ce moment-là je me trouvais sur un palier intermédiaire. J’ai eu le temps de faire deux sommations fortement: «Stop police!» La personne était déjà au contact, elle tenait un couteau, prête à frapper, j’ai vu son regard déterminé. J’ai eu un réflexe de sauver ma vie quoi. J’ai dégainé et je n’ai pas eu le temps d’aligner les organes. J’ai tiré dans le centre-masse (ndlr: le torse, dans le jargon professionnel) comme on nous l’apprend à l’école. Je me souviens avoir tiré deux fois. Il y a toujours un contrôle permanent de l’effet de ce tir. Quand la personne est tombée, j’ai immédiatement arrêté de tirer.»