Accident à Fribourg – Il termine sa route dans le ruisseau de La Mortivue La voiture d’un jeune homme de 18 ans a atterri dans un ruisseau. Le conducteur, légèrement blessé, s’était assoupi au volant sur l’autoroute A12.

Dès leur arrivée sur les lieux, les pompiers ont immédiatement installé des barrages flottants sur le ruisseau. Police cantonale/État de Fribourg

Ce samedi après-midi, un jeune conducteur a été légèrement blessé après s’être assoupi qui s’était assoupi au volant de sa voiture sur l’autoroute A12 entre Vaulruz et Châtel-Saint-Denis. Il a terminé sa course dans un ruisseau. Afin de limiter la fuite d’hydrocarbure, les sapeurs-pompiers se sont déplacés sur les lieux de l’accident.

Samedi 25 septembre 2021 vers 15h10, l’intervention du Centre de renfort de Châtel-Saint-Denis, du Corps des sapeurs-pompiers de Semsales, du Service des forêts et de la nature, ainsi que la police cantonale a été sollicitée pour un accident de la circulation et la pollution du ruisseau La Mortivue à Semsales.

Un jeune conducteur, âgé de 18 ans, avait perdu la maîtrise de son véhicule après s’être assoupi au volant alors qu’il circulait sur l’autoroute A12, de Vaulruz en direction de Châtel-Saint-Denis. Ce sont les constats qui ont été faits par les intervenants lors de leur arrivée sur place. Dû à son inattention, le malheureux est sorti de la route, a roulé une centaine de mètres sur le talus, est passé au travers des grillages anti-gibier et a fini sa course dans un ruisseau en contrebas du pont de l’autoroute. Il a été choqué et légèrement blessé.

Des barrages flottants ont été placés sur le ruisseau par des pompiers, afin de neutraliser l’hydrocarbure et empêcher la propagation de la pollution.

Selon les premiers éléments recueillis par le garde-faune du Service des forêts et de la nature, l’écosystème a été légèrement touché, mais il n’a pas été constaté pour l’heure de mort de poissons.

Un garage de service a été sollicité pour la prise en charge de la voiture endommagée. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.

COMM/APA

