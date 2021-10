Coups de feu à Lausanne – Il tire à plusieurs reprises sur une connaissance La victime, blessée à la jambe, a été emmenée à l’hôpital. Ses jours ne sont pas en danger. L’auteur des faits a été interpellé peu après. Claude Beda

Cinq voitures de police sont intervenues sur place. Marino Trotta/DR

«Les détonations que des Lausannois ont entendues ce lundi matin vers 8 h provenaient d’une arme de poing», explique Jean-Philippe Pittet, chef de la division communication de la police de Lausanne. Police secours a dû intervenir au chemin de Maillefer à Lausanne.

Les agents y ont découvert un homme blessé à une jambe par plusieurs coups de feu. La victime, dont les jours ne sont pas en danger, a été prise en charge par une ambulance et conduite dans un établissement hospitalier.

L’auteur des faits a été interpellé peu après en ville par les membres du groupe d’intervention de la Police de Lausanne (GIPL) et du détachement d’action rapide et de dissuasion (DARD) de la police cantonale vaudoise. Il s’agit d’un ressortissant turc âgé de 40 ans. «Les premiers contrôles ont permis d’établir que l’auteur et la victime se connaissaient», précise Jean-Philippe Pittet.

est journaliste à la rubrique vaudoise de 24 heures. Passionné par les sujets de société et la vie des gens d’ici, il a couvert les régions de la Riviera et du Chablais, avant de rejoindre la rédaction lausannoise.

