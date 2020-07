Zurich – Il traverse des bains publics à bord d’un bateau à moteur Un homme de 35 ans a volé un bateau puis traversé la zone des bains publics de l’Oberer Letten sur la Limmat à Zurich. Aucun blessé n’est à signaler.

La navigation est interdite dans la zone des bains de l’Oberer Letten. Archives/Keystone

Un homme de 35 ans a traversé les bains publics de l’Oberer Letten à Zurich à bord d’un bateau volé. Il a ensuite sauté à l’eau et laissé l’embarcation poursuivre son chemin.

Personne n’a toutefois été blessé, a indiqué la police. Selon des vidéos publiées sur les sites de 20 Minuten et du Blick, plusieurs personnes étaient dans l’eau lorsque l’individu est arrivé à vitesse modérée. La circulation de bateaux à moteur est interdite sur la Limmat à partir du Münsterbrücke, à plusieurs kilomètres en amont.

Un baigneur prend le contrôle

Un baigneur est parvenu à monter sur l’embarcation et à en prendre le contrôle. Le pilote, lui, a été intercepté par un maître-nageur et retenu jusqu’à l’arrivée de la police, qui l’a arrêté et emmené au poste. Selon une première reconstitution des faits, il a subtilisé le bateau sur le lac et a traversé la ville jusqu’aux bains. On ignore encore les raisons de son acte.

( ATS/NXP )