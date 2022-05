Consommation durable – Il va courir 50 km pour faire… une livraison Un client de l’entreprise Zélo, spécialisée dans la livraison de produits alimentaires, s’est lancé le défi de récolter des fonds pour des panneaux solaires. Auriane Page

André Burri, le patron de Zélo, parcourt des kilomètres dans la région. (Photo d’archives) CHRISTIAN BRUN

Il ne pouvait pas investir dans l’entreprise, alors un client a proposé de faire une course sponsorisée à la place. Le but? Utiliser les bénéfices de l’épreuve pour acheter des panneaux solaires afin de recharger les batteries des vélos de la start-up Zélo basée à Gland.

Livraison symbolique

La course se déroulera le 21 mai prochain. Au départ de Gland (VD), l’initiateur du projet aura pour mission de livrer une gourde à Échallens (VD), soit une distance de près de 50 km.

Pour cette livraison symbolique, il partira à l’aube pour tenter de terminer l’épreuve avant midi. Le but de cette course est d’apporter de la visibilité et un soutien financier à l’entreprise.

«On va recharger les panneaux solaires à Gland et, si le concept fonctionne, on va le mettre en place dans d’autres villes.» André Burri, patron de l’entreprise Zélo

L’objectif est de pouvoir acheter des panneaux solaires qui vont permettre à Zélo de recharger les batteries de ses vélos avec de l’énergie verte. «C’est une manière de montrer qu’on réfléchit jusqu’au bout à l’écologie. Ce n’est pas juste un business, mais on fait cette démarche pour le climat», explique André Burri, patron de Zélo.

Actuellement, la start-up est présente sur Gland, Nyon et Lausanne. L’investissement dans des panneaux solaires serait donc la prochaine étape pour l’entreprise: «On va recharger les panneaux solaires à Gland et, si le concept fonctionne, on va le mettre en place dans d’autres villes», ajoute André Burri.

