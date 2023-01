Engagé pour la bonne cause – Il va courir 7 marathons en 7 jours et sur 7 continents À 68 ans, le Pulliéran William Gargiullo se prépare à vivre un défi physique et mental dans des conditions extrêmes, de l’Antarctique à Miami, en passant par Cape Town, Perth, Dubaï, Madrid et Fortaleza. Pierre-Alain Schlosser

William Gargiullo devra notamment compter avec des variations climatiques extrêmes, passant de –10 degrés à 30 degrés. CELLA FLORIAN

William Gargiullo n’arrête pas de courir dans tous les sens depuis quarante-quatre ans. Cet ancien colonel EMG de l’armée suisse est un fou de sport, mais sans pour autant plonger dans l’excès. S’il a participé vingt fois aux 100 km de Bienne et collectionné plus de cent épreuves de longues distances dans sa vie, ce n’est que pour le plaisir. «Pour moi, la règle d’or est: «Pas de stress», raconte le Pulliéran de 68 ans qui n’a jamais connu la blessure. Je recherche toujours une situation de confort et un plaisir dans la course à pied.»