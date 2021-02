Le projet fou de McSorley – Il veut construire une patinoire de 7000 places à Sierre L’ancien entraîneur et directeur sportif de Genève-Servette a déposé une lettre d’intention pour bâtir une nouvelle enceinte et ramener le club de la Cité du Soleil en National League. Emmanuel Favre

Chris McSorley a déposé sa lettre d’intention à l’Hôtel de Ville de Sierre le 28 janvier. Louis Dasselborne

Il pleut ce jeudi 28 janvier sur le Cité du Soleil lorsque Chris McSorley (58 ans) se présente à la porte de l’Hôtel de la ville. Dans sa main droite, l’ancien entraîneur en chef et directeur sportif de Genève-Servette tient un courrier qu’il s’apprête à remettre en mains propres à Pierre Berthod, le président de la commune de Sierre. Le message dactylographié est clair: avec des associés, dont l’entrepreneur valaisan Philippe Jorand et le patron d’une fiduciaire genevoise Antonio Canton, l’Ontarien manifeste sa ferme intention de bâtir une nouvelle patinoire dans la ville du Valais central et de prendre des parts dans le club de hockey qui évolue aujourd’hui dans le championnat de Swiss League.