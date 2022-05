Coupe vaudoise de football – Il veut décrocher le trophée 23 ans après son père Michel Tachet avait mené le FC Gland au sommet de la Coupe vaudoise en 1999. Sur le même banc, Yannick tentera de faire respecter la tradition jeudi à Saint-Barthélemy. Florian Vaney

À gauche, Michel Tachet, vainqueur de la Coupe vaudoise avec Gland en 1999. À droite, Yannick, son fils, prêt à assurer la succession. Jean-Luc Auboeuf

Yannick Tachet a au moins deux atouts majeurs: il est un jeune entraîneur à succès et il ne manque ni d’humour, ni d’autodérision. «Personne ne veut rater la finale de la Coupe. Les absents habituels de l’équipe sont de retour, les blessés ne sont plus blessés, ceux qui ont des cannes les ont rangées. Même moi, je crois que je vais ressortir les chaussures.» Touché par une maladie rare, l’amyotrophie spinale, l’entraîneur du FC Gland sait bien qu’il a plus à apporter depuis sa zone technique que sur le terrain. Mais son intervention situe parfaitement l’impatience grandissante à l’intérieur et autour du club de La Côte.