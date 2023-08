Histoire d’ici – La vie retrouvée de Gustave Courbet à La Tour-de-Peilz Chef de file du courant réaliste, le peintre et sculpteur français a vécu les dernières années de sa vie dans la cité boélande. Christophe Boillat

1 / 7 Gustave Courbet (2 e depuis la droite), alors qu’il résidait à La Tour-de-Peilz, et ses amis bullois. © Musée gruérien, Bulle

Artiste majeur, reconnu de son vivant, Gustave Courbet (1819-1877) a passé les quatre dernières années de sa vie en exil. Le peintre et sculpteur français, né à Ornans en France, s’est installé il y a 150 ans à La Tour-de-Peilz, après diverses pérégrinations. Il a vécu dans le bourg de la Riviera au rythme d’une relative quiétude, entouré, participant à la vie sociale et culturelle, peignant, sculptant et écrivant, faisant preuve de générosité, jusqu’à sa mort survenue le 31 décembre 1877.