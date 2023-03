Un timbre pour un événement – Il y a 200 ans, un bateau à vapeur changeait le Léman et la Suisse En 1823, le «Guillaume Tell» révolutionnait le monde des transports, marquant le début de l’industrialisation du pays. La Poste ravive le souvenir. Claude Beda

1 / 4 Le «Guillaume Tell» dans le port d’Ouchy sur une aquarelle d’un auteur anonyme. À l’arrière-plan, l’Hôtel de l’Ancre et les halles avec leurs immenses toits. Musée historique de Lausanne/DR

Il y a deux siècles, un petit bateau en bois mettait le feu au lac. Premier navire à vapeur de Suisse, le Guillaume Tell a fait sa première traversée sur le Léman en 1823, lançant du même coup la nouvelle ère des machines et l’industrialisation du pays, bien avant le train et la voiture à moteur. La Poste émet un timbre pour marquer l’événement. Les vapeurs avaient d’ailleurs été utilisés de 1849 à 1964 pour le transport de lettres et de colis sur les lacs et rivières suisses.