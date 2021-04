Les indispensables d’Ernest et Célestine aux éditions Casterman Afficher plus

«Comment tout a commencé» Ou comment Monique Martin est devenue Gabrielle Vincent. Rédigé comme un album de famille, illustré de documents d’époque, photographies ou dessins, ce livret du 40e anniversaire trace un destin sans vraiment en expliciter les zones d’ombre. Pour classique, cette biographie imagée donne à voir des travaux plus rares, gouaches ou aquarelles en noir et blanc, ramenées de voyages notamment. Y percent aussi les influences, Arthur Rackham ou Ernest H. Shepard. C.LE

«Le roman d’Ernest et Célestine» Encore une amitié excentrique… Vers la fin des années 1980, l’écrivain Daniel Pennac tombe sur un recueil illustré au fusain, «Un jour, un chien». «Cloué sur place» par l’identification émotionnelle qui lui claque à la figure, le Français écrit à la Bruxelloise. Leur complicité ne sera qu’épistolaire, en lettres dessinées. Dix ans après le décès de Monique Martin, Pennac publie «Le roman d’Ernest et Célestine», scénario d’un sublime dessin animé (2012) intemporel par Benjamin Renner et Vincent Patar. C. LE

Tous publics Les éditions Casterman déclinent les 24 épisodes d’«Ernest et Célestine» sur les supports les plus inventifs, cahiers d’activités, imagiers, livres CD, livres théâtre etc. Le plus précieux volume reste «Les questions de Célestine», composé pendant la maladie de Monique Martin et publié à titre posthume. Sans aucune précaution oratoire, la «sourifillette» presse son père adoptif de lui répondre sur des points qui la taraudent. Et il ne s’agit pas seulement de la couleur du couvercle de la poubelle où elle s’est retrouvée. Poignant. C. LE