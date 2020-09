La liberté de la presse attaquée – «Il y a 5 ans j’étais à Charlie, aujourd’hui juste à côté» Christophe Deloire évoque la force symbolique et tragique que désormais l’immeuble de la rue Nicolas-Appert représente. Alain Rebetez Paris

Christophe Deloire, directeur général de Reporters sans frontières. AFP

Christophe Deloire, directeur général Reporters sans frontières

Comment avez-vous réagi à ce nouvel attentat? J’ai trouvé tragique ce sentiment de répétition, même si l’attaque n’est pas de même ampleur. Ça m’a fait froid dans le dos, car il y a cinq ans j’étais à «Charlie» juste après l’attaque et aujourd’hui, par hasard, il se trouve que j’étais juste à côté. C’est un peu sidérant de constater qu’on est toujours confronté à cette violence dans la forme la plus extrême de la censure, celle qui consiste à tuer pour essayer d’intimider et de réduire le périmètre de la liberté d’expression.

Il y a un peu ce sentiment qu’on n’en sort pas… Ça, on le savait. Il suffit de regarder les réactions dans le monde à la publication récente des dessins par «Charlie Hebdo». Ces manifestations, ces chefs d’État qui condamnent… Le blasphème est un délit ou un crime dans près de 60 pays, et ce chiffre régresse très peu. Et à côté de cet aspect étatique, il y a aussi la société, avec des extrémistes qui veulent empêcher la critique de leur système de pensée. Au Moyen-Orient, au Pakistan, au Bangladesh, il y a des journalistes ou des blogueurs qui sont tués simplement parce qu’ils font leur boulot.

En France, êtes-vous confiant ou craignez-vous que la volonté de défense de la liberté de la presse puisse être ébranlée? Ce que je vois, c’est quand même une résistance très forte. De la société, des médias et des institutions. La société française, elle l’a prouvé le 11 janvier 2015 (ndlr: jour de la grande manifestation de soutien à «Charlie Hebdo»). Les médias et leur tribune publiée mercredi, signée par tous, c’est quelque chose d’extrêmement puissant. Et enfin les institutions tiennent ferme dans la défense des grands principes du droit et de la liberté de pensée. Le procès en cours en est un exemple.