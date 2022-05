Regard dans le rétro – Il y a 50 ans, Jacques Piccard lançait sa croisade pour la planète Sensibilisé à la fragilité de la Terre lors de ses périples dans les abysses, l’homme le plus profond du monde a créé en 1972 un institut d’écologie à Cully. Claude Beda

Les études menées par Jacques Piccard à Cully grâce à son mésoscaphe «F.A.-Forel» sont aussi riches en enseignements sur le Léman. Archives Piccard/Collection Musée du Léman

Son nom restera à jamais comme celui de l’homme le plus profond du monde. En 1960, Jacques Piccard (1922-2008) descendait au plus bas de la fosse des Mariannes, à 10’916 mètres, au point le plus bas de toutes les mers. Mais l’océanographe vaudois était avant tout un pionnier de la lutte pour l’environnement.