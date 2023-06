Dans le rétro – Il y a 50 ans, Lausanne inaugurait la Vallée de la Jeunesse Né lors de l’Exposition nationale de 1964, le site de détente fut achevé neuf ans après. Et célébré le 8 juin 1973. Claude Beda

L’inauguration de la Vallée de la Jeunesse a eu lieu le 8 juin 1973. Le «jardin d’éducation routière» avait été créé pour l’Exposition nationale de 1964. VQH-A

L’endroit fait le bonheur de nombreux Lausannois. Il aura fallu neuf ans à la Vallée de la Jeunesse, née lors de l’Exposition nationale de 1964, pour être achevée. Il y a cinquante ans, le 8 juin 1973, devant le «jardin d’éducation routière» destiné à former les futurs automobilistes modèles, les autorités, dont le syndic Georges-André Chevallaz et le municipal Jean-Pascal Delamuraz, inauguraient ce site de détente doté de ses nouveaux équipements, aménagements extérieurs ou autres bâtiments scolaires.

Avec ses espaces verts inaugurés en 1973, la Vallée de la Jeunesse fait toujours le bonheur des promeneurs. Florian Cella

Ce jour-là furent aussi rappelés les divers destins envisagés pour cet ultime tronçon du Flon avant son rendez-vous avec le lac: il avait été question d’en faire une zone artisanale, un grand quartier locatif et même une liaison routière entre avenue de Provence et Maladière, qu’on pensait alors baptiser «avenue de Bourgogne». Mais tous ces projets s’effacèrent le 30 avril 1964, jour de l’ouverture de l’Exposition nationale, lorsque les visiteurs découvrirent le site, tout juste rendu au public.

Une roseraie symbolique

Il y a fort longtemps, ce vallon du Flon était alors plus encaissé et peu propice à la balade. L’enfouissement du cours d’eau sur toute sa partie urbaine a changé la donne. Le site a servi de décharge avant d’être comblé et aménagé pour devenir l’entrée nord de l’Expo 64. Au sud, le «jardin Nestlé», ressemblant à une soucoupe volante, était déjà dévolu aux enfants. C’est de là que la Vallée de la Jeunesse tire son nom. Très vite, il fut décidé de la doter d’autres équipements.

En 1966, le Conseil communal vota le crédit d’aménagement des terrains. Intentionnellement étalés dans le temps par souci d’économie, les travaux furent achevés en 1973. Les espaces verts, la roseraie (symbole de la jeunesse), les groupes scolaires et la salle omnisport ont été inaugurés en un bloc le 8 juin. Parmi les intervenants, M. Basset, directeur de l’Enseignement primaire au Département de l’instruction publique, déclara: «L’enfant, dont la situation était marginale, passe aujourd’hui au centre des préoccupations. Tout est mis à sa disposition, afin qu’il s’épanouisse de façon optimum, qu’il trouve le domaine où il excelle.»

«L’enfant, dont la situation était marginale, passe aujourd’hui au centre des préoccupations.» M. Basset, ancien directeur de l’Enseignement primaire

Aujourd’hui, la Vallée de la Jeunesse n’a rien perdu de son attrait. Après être passé devant une place de jeux peu ordinaire, le visiteur arrive vite au niveau de la roseraie. Les plantes y sont présentées en gradins et des chemins concentriques les parcourent jusqu’à une pièce d’eau. Le chemin le guidera jusqu’à l’étrange bâtiment au toit concave, abritant l’Espace des inventions, un musée scientifique interactif pour les enfants.

