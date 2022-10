Dans le rétro – Il y a 50 ans naissait le Centre de la Blécherette Le complexe du Mont-sur-Lausanne abritant la police et le Service des routes a été construit en 1972. Moderne pour l’époque, c’était une passoire énergétique. Claude Beda

En 1974, les Brigades de police de la circulation ont été réunies au Mont-sur-Lausanne pour organiser une surveillance plus efficace. AHGV/Association pour l’histoire de la gendarmerie vaudoise.

Il y a cinquante ans naissait le Centre de police et d’entretien des routes au Mont-sur-Lausanne. C’était le temps où la gendarmerie avait résolument décidé de ne plus laisser filer les chauffards. S’il était moderne pour l’époque, le bâtiment, d’une conception datant d’avant le choc pétrolier de 1973, était, lui, une véritable passoire énergétique: sa consommation énorme le plaçait, jusqu’à sa rénovation en 2014, parmi les trois bâtiments les plus énergivores de l’État de Vaud.