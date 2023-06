Prix Wakker – Il y a 50 ans, Saint-Prex entrait dans l’histoire En 1973, la commune du bord du lac a été la première, en Romandie, à être auréolée de la célèbre récompense. Les autorités tenaient à marquer le coup. Maxime Schwarb

Jusqu’au 25 juin, c’est notamment à travers la peinture et le dessin que la commune fêtera sa consécration de 1973. PATRICK MARTIN

Il y a 50 ans, Saint-Prex devenait la lauréate d’une distinction qui, à l’époque, n’en était qu’à ses prémices. En effet, après Stein am Rhein, dans le canton de Schaffhouse, la commune des bords du Léman recevait le deuxième Prix Wakker de l’histoire.

«En préservant le site moyenâgeux du vieux bourg, la commune de Saint-Prex s’est montrée digne, en tout point, de la distinction qui lui échoit», lit-on dans «24 heures» du 23 juin 1973. Et l’article de vanter le mérite d’un homme en particulier: le docteur Oscar Forel, qui, un quart de siècle plus tôt, «prenait l’initiative de faire poser des enseignes en fer forgé dans la Grand’rue, entraînant la suppression des panneaux publicitaires qui l’enlaidissaient».

Une carte de visite

À l’heure de ce jubilé, Saint-Prex a bien l’intention de célébrer l’obtention de cette distinction dont elle a fait l’une de ses cartes de visite. «La défense du patrimoine bâti et historique est toujours d’actualité et l’une des principales raisons pour lesquelles les gens viennent habiter Saint-Prex, c’est justement parce qu’il y a ce vieux bourg magnifiquement conservé», justifie Maria Chiara Barone, cheffe du Service de l’urbanisme et des infrastructures.

«Les raisons pour lesquelles la plupart des gens viennent habiter Saint-Prex, c’est parce qu’il y a ce vieux bourg magnifiquement conservé.» Maria Chiara Barone, cheffe du Service de l’urbanisme et des infrastructures

Alors que le Conseil communal a voté l’automne dernier un crédit de 3,6 millions pour rénover, entre autres, la place de l’Horloge, de tels travaux remettent à chaque fois le Prix Wakker sur le devant de la scène. «À une époque où la transition énergétique est un défi, la pose de panneaux solaires – par exemple – est bien sûr souvent sur la table, poursuit Maria Chiara Barone. Les Exécutifs ne peuvent pas s’y opposer, mais ils peuvent en revanche choisir où et comment les installer. Lorsqu’il s’agit d’un lieu chargé d’histoire, c’est primordial.»

Jusqu’au 25 juin, c’est notamment à travers la peinture et le dessin que la commune fêtera sa consécration de 1973. La population est amenée à participer, en témoignent les chevalets avec du matériel en libre accès qui ont été disposés le long des rives du Léman.

