Dans le rétro – Il y a 50 ans, Simenon annonçait à «24 heures» qu’il arrêtait d’écrire Le 7 février 1973, le romancier «convoque» Henri-Charles Tauxe, alors patron de la rubrique culturelle, avec la promesse d’un scoop. Cécile Lecoultre

Georges Simenon, peu avant sa mort en 1989. AFP AFP

Ceux qui l’ont fréquenté s’en souviennent: sous ses allures bonhommes, Henri-Charles Tauxe (1933-2013), patron de la rubrique culturelle de «24 heures» dans les années 70, n’était pas du genre à se laisser dicter une quelconque conduite. Et même si Georges Simenon, il y a 50 ans, alors domicilié à Lausanne, jouissait d’une réputation de superstar, traînant une légende de «millionnaire aux 10’000 femmes tarifées et d’écrivain francophone le plus lu du monde».